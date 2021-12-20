УЄФА присудив Тоттенхему технічну поразку в матчі ЛК

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) присудив англійському "Тоттенгему" технічну поразку з рахунком 0:3 за відмову приїхати на матч Ліги конференцій. Зустріч із "Ренном" була запланована у Франції на 9 грудня, повідомляє Обозреватель.

Рішення дисциплінарного органу опублікували на офіційному сайті УЄФА у понеділок, 20 грудня. Незважаючи на те, що "Тоттенгем" послався на випадки коронавірусу серед футболістів та персоналу клубу, УЄФА не вважав це поважною причиною, пославшись на регламент турніру. Лондонці не надали конкретну інформацію про кількість заражених, тому не було ясно, чи достатньо в них гравців для проведення поєдинку.

Таким чином, "Шпори" залишилися на третьому місці групи G і в плей-оф не зіграють.

Зауважимо, що "Тоттенгем" через коронавірус пропустив матчі чемпіонату Англії проти "Брайтона" та "Лестера", які мали відбутися 12 та 16 грудня. При цьому Прем'єр-ліга дозволила їх перенести. У неділю, 19 грудня, команда італійського тренера Антоніо Конте видала бойовий поєдинок із "Ліверпулем", що завершився нічиєю 2:2.