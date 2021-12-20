Вакциновані за кордоном українці також отримають "ковідну" тисячу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді підкреслив, що українці, які прищепилися за кордоном, також повинні отримати переваги українського COVID-сертифіката. Їм повинні надати можливість перенести сертифікати в "Дію", пише Ольга Белей, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради з протидії поширенню COVID-19.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними в світі вакцинами, повинні скористатися програмою президента "еПідтримка". Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в "Дію"" , - заявив він.

При цьому Шмигаль зазначив, що на сьогодні вже 3,6 млн осіб скористалися послугою, з них майже 2 млн отримали кошти.

При цьому, у Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що на виконання завдання попередньої селекторної наради було дозволено таким особам отримати український сертифікат у сімейного лікаря.