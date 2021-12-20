Ініціатива Зеленського змінить ціни на квартири - прогноз

В Україні після запуску президентської ініціативи з термомодернізації багатоквартирних будинків ціни на квартири в таких будинках істотно зростуть, повідомляє УНІАН.

Про це заявила керівник "Першої муніципальної школи ОСББ" Ірина Головатенко.

За її словами ОСББ очікують від чиновників деталізації президентської ініціативи та ясності в процедурах участі в програмах з підвищення енергоефективності.

"Всі ОСББ знають про "теплі" кредити та про місцеві програми співфінансування, але більшість ОСББ нарікає на непрозорість процедур, нечесність проведення конкурсів, бюрократію і "договорняки". Тому надій в ОСББ на ініціативу президента багато, але і побоювань достатньо" , - сказала вона.

Експерт зазначила, що квартири в модернізованих будинках значно виростають в ціні: "тюнінг" свого житла – це інвестиції, які окупляться в майбутньому.

Значною проблемою, однак, є відсутність достатньої інформації про наявні можливості та деталі програм.

Держава також приділяє мало часу розвінчанню міфів про роботу об'єднань громадян. Іноді такі міфи бувають дуже дивними, наприклад, людей залякують неіснуючою перспективою втрати своєї квартири за несвоєчасне "не погашення теплого кредиту" з боку ОСББ.

"Ці забобони дуже заважають розвитку об'єднань" , - вважає вона.

"Велика термомодернізація" по-українськи, на думку Головатенко, стане маркером поліпшення стану багатоквартирних будинків і дозволить підвищити відповідальність громадян.