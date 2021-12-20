Знайшли терапію, яка змогла перевести в ремісію невиліковний тип раку

Вчені розробили перший спосіб терапії CAR-T-клітинами для пацієнтів з множинною мієломою (один з типів раку крові), резистентною до інших способів лікування, таких як хіміотерапія або пересадка кісткового мозку, повідомляє 24 Канал.

Ефективність нової терапії

Клінічні дослідження в п'яти іспанських лікарнях показали хороші результати: лікарі відзначили покращення у всіх 30 пацієнтів, які пройшли курс терапії, у 75% з них хвороба перестала прогресувати, а у 60% вдалося досягти повної ремісії протягом року.

Важливо! При цьому серйозних побічних ефектів не було.

Що таке CAR-T

Терапія CAR-T-клітинами – це інноваційний метод лікування деяких типів раку крові, заснований на використанні власних T-клітин пацієнта – їх генетично програмують на знищення пухлин. Тобто, пацієнт стає донором самому собі.

Попри те, що показники виживання та протоколи лікування онкологічних захворювань значно покращилися, рак, як і раніше, вселяє страх, особливо його види, які, попри наукові досягнення, залишаються надзвичайно поширеними та смертельними.

Множинна мієлома – що це? Рак крові, при ній плазматичні клітини зазнають аномального процесу росту і утворюють пухлини в ділянках кісток. Мієлома становить 10% випадків раку кісткового мозку і є другим за поширеністю раком крові після лімфоми.

Раніше вченим за допомогою CRISPR вдалося вилікувати рак печінки у мишей всього за 2 тижні. Важливо, що така терапія впливає лише на ракові клітини, не завдаючи шкоди здоровим.