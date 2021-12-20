Началась трехсторонняя встреча президентов Украины, Литвы и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Республики Польша Анджей Дуда проводят трехстороннюю встречу в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Польский и литовский лидеры с утра прибыли в резиденцию, где их встретил Владимир Зеленский.

После неформального общения началась трехсторонняя встреча. После ее завершения будет подписано совместное заявление президентов Украины, Польши и Литвы.

Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда также встретятся с представителями СМИ.