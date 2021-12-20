Богдан розповів про конфлікт Корнієнка та загиблого Полякова
Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан розповів про конфлікт першого віцеспікера Олександра Корнієнка та депутата Антона Полякова, який раптово загинув 8 жовтня.
Про це Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Наталії Влащенко.
"Він до мене в кабінет приходив і казав, що Саша Корнієнко продав усі місця на Чернігівщині. Там була дуже гостра стадія конфлікту, він на нього кидався завжди. Чи не збіг? Точно треба цю версію перевірити. Коли зміниться влада - перевіримо. Я Сашу Корнієнко знаю. Він говоритиме правду, не одразу, трохи він прийде до висновку, що треба співпрацювати зі слідством", - заявив ексглава Офісу президента в інтерв'ю Наталії Влащенко.