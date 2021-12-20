Богдан розповів про конфлікт Корнієнка та загиблого Полякова

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан розповів про конфлікт першого віцеспікера Олександра Корнієнка та депутата Антона Полякова, який раптово загинув 8 жовтня.

Про це Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Наталії Влащенко.