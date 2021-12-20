Богдан розповів про конфлікт Корнієнка та загиблого Полякова

Богдан розповів про конфлікт Корнієнка та загиблого Полякова

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан розповів про конфлікт першого віцеспікера Олександра Корнієнка та депутата Антона Полякова, який раптово загинув 8 жовтня.

Про це Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Наталії Влащенко.

"Він до мене в кабінет приходив і казав, що Саша Корнієнко продав усі місця на Чернігівщині. Там була дуже гостра стадія конфлікту, він на нього кидався завжди. Чи не збіг? Точно треба цю версію перевірити. Коли зміниться влада - перевіримо. Я Сашу Корнієнко знаю. Він говоритиме правду, не одразу, трохи він прийде до висновку, що треба співпрацювати зі слідством", - заявив ексглава Офісу президента в інтерв'ю Наталії Влащенко.

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