Google оголосила про нову політику сховища Drive

Google оголосила про нову політику сховища Drive

Google оголосила про нову політику щодо хмарного сховища Drive, яка незабаром почне обмежувати доступ до файлів, які порушують політику компанії. Про це повідомляється у блозі компанії, повідомляє Судово-юридична газета.

Компанія вживатиме активних заходів для виявлення файлів, розміщених на її платформі, які порушують її умови використання або програмну політику зловживання.

Такими файлами більше не можна буде ділитися з іншими людьми, а доступ буде заблоковано всім, крім власника.

Якщо користувач має файл, який порушує політику хмарного сховища, він отримає електронного листа з деталями та потенційними діями, які він може зробити, щоб надіслати запит на перевірку.

"Це допоможе гарантувати, що власники елементів Google Drive будуть повністю поінформовані про статус їхнього контенту, а також ми зможемо захистити користувачів від образливого змісту контенту", - пояснили в компанії.
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