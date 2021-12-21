Google оголосила про нову політику сховища Drive

Google оголосила про нову політику щодо хмарного сховища Drive, яка незабаром почне обмежувати доступ до файлів, які порушують політику компанії. Про це повідомляється у блозі компанії, повідомляє Судово-юридична газета.

Компанія вживатиме активних заходів для виявлення файлів, розміщених на її платформі, які порушують її умови використання або програмну політику зловживання.

Такими файлами більше не можна буде ділитися з іншими людьми, а доступ буде заблоковано всім, крім власника.

Якщо користувач має файл, який порушує політику хмарного сховища, він отримає електронного листа з деталями та потенційними діями, які він може зробити, щоб надіслати запит на перевірку.