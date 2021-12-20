Google обмежить доступ до файлів хмарного сховища
Google оголосила про нову політику щодо хмарного сховища Drive, яка незабаром почне обмежувати доступ до файлів, які порушують політику компанії. Про це повідомляється у блозі компанії, повідомляє Судово-юридична газета.
Компанія вживатиме активних заходів для виявлення файлів, розміщених на її платформі, які порушують її умови використання або програмну політику зловживання.
Такими файлами більше не можна буде ділитися з іншими людьми, а доступ буде заблоковано всім, крім власника.
Якщо користувач має файл, який порушує політику хмарного сховища, він отримає електронного листа з деталями та потенційними діями, які він може зробити, щоб надіслати запит на перевірку.
"Це допоможе гарантувати, що власники елементів Google Drive будуть повністю поінформовані про статус їхнього контенту, а також ми зможемо захистити користувачів від образливого змісту контенту", - пояснили в компанії.