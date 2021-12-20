Haval випустив справжнього монстра та його вже продають

Кросовер Haval Shenshou, назва якого в перекладі означає Монстр, вже можна купити. Марка анонсувала прийом попередніх замовлень та озвучила його вартість – 20 700 доларів, повідомляє Автоцентр.

Нове крос-купе отримало оригінальний дизайн, велику решітку радіатора і вузьку головну оптику. Серед особливостей, навіяних останніми тенденціями - висувні ручки дверей і спойлер, розділений на дві частини.

Габаритами новинка можна порівняти з Kia Sorento. При колісній базі 2800 мм, довжина Haval Shenshou – 4780 мм, ширина – 1890 мм, висота – 1675 мм.

У рух нове «грізне» крос-купе наводить один безальтернативний 1,5-літровий двигун потужністю 184 к.с. Мотор пов'язаний із семиступінчастою роботизованою коробкою передач. Привід може бути переднім чи повним. Очікується, що крім бензинової версії, крос-купе буде також доступним як гібрид.