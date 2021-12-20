Богдан прокоментував чутки про наркозалежність Зеленського
Колишній голова ВП Андрій Богдан прокоментував чутки, що президент України Володимир Зеленський нібито вживає наркотичні засоби.
Свою думку Богдан висловив в інтерв'ю Наталії Влащенко.
Так, за словами Андрія Богдана, Зеленський не вживав наркотиків, коли він очолював ВП. Проте зараз президент змінився фізіологічно.
"У нього обличчя інше. Якщо взяти дві фотографії - інша взагалі людина. Це розмова інша, інша мова, слова, інша міміка. Думки взагалі інші. Він взагалі інший. Довго шукає слова, повільні фрази. Це не тому, що він сенс вибудовує, він слова згадує. Швидкість мови має велике значення. Якщо людина каже щиро, вона не думає над кожним наступним своїм словом. У неї немає енергетики життя, вона не задоволена тим, що вона робить", - прокоментував Богдан в інтерв'ю.