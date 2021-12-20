Богдан прокоментував чутки про наркозалежність Зеленського

Колишній голова ВП Андрій Богдан прокоментував чутки, що президент України Володимир Зеленський нібито вживає наркотичні засоби.

Свою думку Богдан висловив в інтерв'ю﻿ Наталії Влащенко.

Так, за словами Андрія Богдана, Зеленський не вживав наркотиків, коли він очолював ВП. Проте зараз президент змінився фізіологічно.