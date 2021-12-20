Справа МН17: почалося оголошення звинувачення

Чотири особи, які проходять обвинуваченими у справі рейсу MH17, причетні до вбивства. Про це сказав на слуханнях суду в Нідерландах прокурор Тейс Бергер, зачитуючи обвинувальний акт у понеділок, 20 грудня, повідомляє Корреспондент.

"На думку прокуратури, четверо обвинувачених винні у вбивстві, – сказав він. – Вони використали ЗРК Бук як зброю, переслідуючи свої військові цілі".

Бергер додав, що вони винні "незалежно від того, чи був їх метою військовий чи цивільний літак" .

Також стало відомо, що суд відхилив вимогу адвокатів росіянина Олега Пулатова, який проходить одним з обвинувачених, про включення в досьє свідчень, який стверджує, що літак не міг бути збитий ЗРК Бук. Відповідне рішення оголосив суддя Хендрік Стейнхейс.

Зокрема, суд не знайшов достатньо підстав для того, щоб "не вірити прокуратурі та вважати, що звинувачення навмисно не включило у досьє виправдувальну інформацію" . З огляду на це суд відхилив вимогу захисту дати вказівки прокуратурі додати у досьє всі наявні документи щодо свідка S45, заявив Стейнхейс.

Ця вимога була представлена адвокатами Пулатова 8 грудня. Як заявила тоді адвокат Сабіне тен Дуссхате, йдеться про свідка, який служив у 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ, який знаходився поряд з місцем катастрофи Boeing і який у бесіді з представниками Спільної слідчої групи пояснив, чому літак не міг бути збитий ЗРК Бук.

Нагадаємо, ще в червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році чотирьом підозрюваним: росіянину Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), росіянину Сергію Дубинському, росіянину Олегу.

У РФ причетність російських військових до інциденту із малазійським Boeing заперечують.