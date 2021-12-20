Льодовики в Гімалаях тануть швидше за всіх інших у світі

За останні десятиліття гімалайські льодовики дуже активно втрачали лід — удесятеро швидше, ніж 400-700 років тому. Це загрожує водопостачанню мільйонів людей в Азії, повідомляє Хайтек.

Вчені з Університету Лідса з'ясували, що протягом останніх десятиліть гімалайські льодовики дуже активно втрачали лід. Вони танули вдесятеро швидше, ніж 400–700 років тому, під час Малого льодовикового періоду. Нагадаємо, Малий льодовиковий період - період глобального відносного похолодання, що мав місце на Землі протягом XIV-XIX століть. Найхолодніший період за середньорічними температурами за останні 2000 років і тривав з 1303 по 1860 рік. Також вчені з'ясували, що гімалайські льодовики скорочуються набагато швидше, ніж решта, в інших частинах світу — швидкість втрати льоду дослідники описують як виняткову.

За останні десятиліття гімалайські льодовики дуже активно втрачали лід — удесятеро швидше, ніж 400-700 років тому. Фото: Дункан Квінсі, Університет Лідса.

У статті, опублікованій у Scientific Reports, вчені розповіли, як реконструювали розміри та крижану поверхню 14 798 гімалайських льодовиків під час Малого льодовикового періоду. Виявилося, що вони втратили близько 40% своєї площі - вона скоротилася з 28000 км2 до 19600 м².

За цей період льодовики також втратили від 390 до 586 км льоду. Стільки ж льоду знаходиться в центральних європейських Альпах, на Кавказі та в Скандинавії. Вчені підрахували, що ця вода підняла рівень моря в усьому світі на 0,92–1,38 мм.

Гімалайський гірський хребет часто називають "третім полюсом" - це третє за величиною "сховище льоду" у світі після Антарктиди та Арктики. Прискорення танення гімалайських льодовиків загрожує життю сотень мільйонів людей, які залежать від основних річкових систем Азії щодо продовольства та енергії. Серед річок, що харчуються гімалайськими льодовиками - Брахмапутра, Ганг та Інд.