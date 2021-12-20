МЗС РФ: дії України змушують Росію до радикальних кроків

Ініціативи РФ щодо гарантій безпеки обумовлені не просуванням фактора страху, а діями України та низки інших країн, які досягли останнім часом точки кипіння, що змушує Москву робити радикальні кроки. Про це заявив у понеділок заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє ТАСС.

"Тут питання абсолютно не в страхах, питання про досягнення нашими сусідами – не лише України, а сусідами у принципі – певної точки кипіння, яка справді змушує нас до прийняття певних радикальних кроків, принаймні ми про це заявляємо, що ми готові думати в іншій площині", – сказав він, коментуючи питання про фактори, що зумовлюють російські ініціативи у сфері безпеки та можливі наслідки їх неприйняття.

Заступник міністра зазначив, що не став би виділяти Україну якось особливо у відповідному контексті, оскільки це лише "наступний кандидат на появу таких загроз" для Росії.

"У нас є й інші країни, які межують з Російською Федерацією, де підлітковий час для ударних систем становить 4-5 хвилин, – продовжив Руденко. – В Україні таких підлітних відстаней поки що немає. Просто наша реакція – це превентивний захід, який попереджає про те , що у разі розвитку певних сценаріїв з нашого боку буде зроблено певні кроки, про які ми зараз не поширюємося і говоримо лише у загальному плані, називаючи ці речі військовими кроками та військово-технічними рішеннями”.

У зв'язку з цим дипломат звернув увагу, що тут доречно говорити не про страх, а про заклики російської сторони до своїх партнерів зупинитися.