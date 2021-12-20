Вчені відтворили почуття страху за допомогою VR-окулярів

Дослідники використовували VR-технології, щоб викликати у людей емоції та вивчити їх у лабораторних умовах, повідомляє Хайтек.

Німецькі вчені з Інституту когнітивних наук і наук про мозку імені Макса Планка вигадали, як найефективніше викликати емоції у випробуваних у лабораторних умовах. Для цього вони використали окуляри віртуальної реальності.

Дослідження емоцій та почуттів людини – важлива область нейронауки. Проблема в тому, що відтворити різні патерни активності мозку, близькі до реального досвіду, не так вже й просто. Раніше інші дослідники роками використовували фотографії та відеоролики, щоб «штучно» стимулювати нейрони. Але емоції були дуже далекі від справжніх.

На цей раз німецькі вчені спробували відтворити почуття страху за допомогою технологій віртуальної реальності. Учасникам одягли VR-окуляри, щоб здавалося, що вони катаються на американських гірках. Під час експерименту піддослідні бачили як барвисті пейзажі, і мови полум'я своєму шляху. Наприкінці їх чекало падіння з урвища.

Коли вчені відстежили нейронну активність, вони отримали патерни активності мозку, близькі до реального досвіду. Використання VR-окулярів викликало більше природних емоцій, ніж під час демонстрації учасникам дослідження статичних фотографій емоційних сцен. Як повідомляють німецькі фахівці, після експерименту вони більше дізналися про роль деяких ділянок мозку у формуванні емоцій.