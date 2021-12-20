Суд офіційно розвів Лепса із дружиною після 20 років шлюбу

Що спричинило розлад, залишається досі загадкою. На цей час пара не давала жодних офіційних коментарів щодо цієї теми, повідомляє Life.

Відомий співак Григорій Лепс тепер офіційно став неодруженим. Хамовницький суд Москви задовольнив позов другої за рахунком екс-дружини музиканта Ганни Шаликовой, з якою він прожив у шлюбі цілих 20 років.

Зазначається, що на судове засідання, яке відбулося сьогодні, 20 грудня, прийшов лише представник дружини. Лепс наперед написав згоду на розірвання шлюбу.