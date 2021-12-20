Регулятор підвищив тарифи обленерго на 10-20%

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тарифи на розподіл електричної енергії та на послуги постачальників універсальних послуг на 2022 рік, повідомляє Економічна правда.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора 17 грудня.

У підсумку тариф на розподіл, з урахуванням RAB-стимулювання, для споживачів 1-го класу напруги зріс в середньому на 21%, для 2-го класу – на 11,5%.

Тарифи на розподіл електроенергії для ОСР, що розраховані за методом "Витрати+" для споживачів 1-го класу напруги зросли в середньому на 12,4%, для 2-го – на 5,18%.

Найбільше мірою зріс тариф на послуги ПУП для "Херсонської обласної ЕК" – на 25%, та для "Хмельницькенергозбут" – на 22%. Водночас, на 12,3% зменшився тариф на послуги ПУП для "Дніпровських енергетичних послуг".

Нагадаємо, рік тому НКРЕКП вперше встановила тарифи для 25 операторів систем розподілу на 2021 рік із урахуванням стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи). Після застосування нової методики тарифи обленерго зросли в середньому на 15,9% для 1-го класу напруги та на 32,6% – для 2-го класу.