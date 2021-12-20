Елегантна Ольга Сумська сходила за премією
Українська акторка Ольга Сумська 19 грудня побувала на церемонії нагородження загальнонаціональною премією року "Імперія краси", повідомляє УНІАН.
Фото після нагородження артистка опублікувала у своєму Instagram.
"Надзвичайно приємно в День Святого Миколая отримати таку почесну нагороду", - зазначила вона у підписі до знімків.
На фото 55-річна Сумська позує в елегантному чорному брючному костюмі. На одному зі знімків вона разом з чоловіком, актором Віталієм Борисюком.