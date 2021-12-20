В Україні стартував продаж спорткара Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+

Новий спорткар Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ вже доступний для замовлення в Україні. Перші екземпляри приїдуть до своїх власників у першій половині наступного року, повідомляє Обозреватель.

Новий EQS 53 4MATIC+ є першою серійною електричною моделлю, створеною спеціалістами підрозділу AMG на основі Mercedes-Benz EQS.

EQS 53 4MATIC+ є першою серійною електричною моделлю, створеною спеціалістами підрозділу AMG на основі Mercedes-Benz EQS. Джерело: Daimler AG

Спорткар на електротязі пройшов всебічне доопрацювання майстрами з Аффальтербаха. Автомобіль отримав як зовнішні, так і внутрішні зміни, а особливу увагу було приділено швидкісним та динамічним характеристикам новинки.

У рух EQS 53 4Matic+ наводять два електродвигуни сумарною потужністю від 484 до 560 кВт (658-762 к.с.). Живлення для них забезпечує батарея місткістю 108 кВтг. В дорозі зарядити АКБ дозволяє система рекуперації енергії гальмування. На стоянці електромобіль заряджається за допомогою штатного пристрою змінного струму потужністю 11 кВт (опція – 22 кВт), але у швидких зарядних станціях постійного струму – до 200 кВт. Бортова мережа розрахована працювати під напругою 400 В.

Автомобіль отримає унікальний цифровий кокпіт MBUX. Джерело: Daimler AG

При рівні заряду АКБ не менше 80% Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ може розганятися від 0 до 100 км/м за 3,8 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 220 км/год. З опціонним пакетом AMG Dynamic Plus розгін займає 3,4 секунди, а "максималка" – 250 км/год.

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ має повнопривідну трансмісію та систему підрулювання задніх коліс. Джерело: Daimler AG

Як і споріднений Mercedes-Benz EQS, версиія від AMG має повнопривідну трансмісію та систему підрулювання задніх коліс. Крім того, автомобіль отримав пневматичну підвіску та адаптивні амортизатори, жорсткість яких керується електронікою.

Перший повністю електричний спорткар від AMG пропонується за ціною від 133266 євро.