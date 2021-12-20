Зеленський відреагував на загрозу розміщення ядерної зброї у Білорусі

Розмови про можливе розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі президент Володимир Зеленський назвав черговою інформаційною атакою. Про це він сказав на спільній з президентами Польщі та Литви пресконференції, повідомляє Сьогодні.

З його слів, для України це не новина.

"Будь-які загрози про переміщення ядерної зброї з Росії до інших куточків світу, мені здається, ми багато разів чули, і про розміщення ядерної зброї у тимчасово окупованому Криму. Зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати. А для України це досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, якщо це станеться, де розміщена частина ядерної зброї РФ", – сказав Зеленський.

Польський лідер Анджей Дуда зазначив, що якщо ця зброя потрапить до Білорусі і ракети будуть направлені у бік НАТО, то це буде ще одна демонстрація агресії. Він зазначив, що у Калінінграді Росія продовжує нарощувати кількість ракет.

"Це буде особливий крок, який багато чого змінить. Лукашенко нічого не говорить, а лише усміхається. Якщо Росія захоче розмістити свої ракети з (ядерними) боєголовками на території Білорусі – вони спокійно це зроблять. Єдине, що може це зупинити – це рішуча позиція НАТО та США, а не Лукашенко", – сказав президент Польщі.

Напередодні білоруський міністр закордонних справ країни Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю через загрози НАТО і діяльність Альянсу в Польщі та Україні. У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не заперечував ймовірність розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.