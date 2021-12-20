Україна, Польща та Литва підписали спільну декларацію

Президенти України, Польщі та Литви Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа у понеділок, 20 грудня, підписали декларацію, яка передбачає підтримку членства України в ЄС та НАТО. Про це стало відомо за результатами саміту Люблінського трикутника в Гуті на Івано-Франківщині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС та НАТО, боротьбу з російською агресією", – наголосив Зеленський.

Він додав, що лідери Люблінського трикутника скоординували кроки щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2022 рік.

Також президент зазначив, що зустріч глав держав засвідчила єдність оцінок та підходів України, Польщі та Литви.

"Один із важливих елементів (зовнішньої стратегії України – ред.) – взаємодія з польськими та литовськими партнерами в рамках "Люблінського трикутника". Це наша перша зустріч у його форматі. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок та підходів як з найбільш актуальних питань наших держав, так і щодо ключових викликів у нашому регіоні", – заявив Зеленський на брифінгу за результатами саміту "Люблінського трикутника" у державній резиденції "Синьогора".

За словами президента, доказом цієї єдності стало підписання підсумкової декларації за підсумками саміту президентів України, Литви та Польщі.

Зеленський акцентував увагу на важливості розвитку та покращення відносин із сусідніми країнами.

"Ми не є членом Європейського Союзу. І не є членом НАТО. Тому насамперед ми посилюємо сусідські відносини", – сказав він.

Він нагадав про допомогу України Молдові із газом, а Литві – в облаштуванні кордонів.

"Ми відреагували першими, незважаючи на те, що ми не є членом Європейського Союзу і не є членом НАТО. І саме тому сьогодні тут наші друзі – вони відчувають, що сьогодні вже нам потрібна їхня допомога та підтримка", – наголосив Зеленський.

Він вважає, що Україна та низка інших країн увійдуть до складу НАТО лише тоді, коли Альянс сам зрозуміє, що йому потрібні нові члени, якими будуть "потужні держави" .