"Нафтогаз Трейдинг" продає газ по рекордній ціні

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" пропонує газ на біржі за рекордною нині ціною – 56 112 гривень за тисячу кубічних метрів, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать результати торгів на "Українській енергетичній біржі" від 20 грудня.

На грудень ціна на умовах післяоплати становить 56 712 грн, а на січень – 56 892 грн. У інших продавців пропозиції також не дешеві, ціна коливається від 44 400 до 59 500 грн/тис. куб м.

Рекорд встановив ще один показник, ціна на блакитне паливо на короткостроковому ринку сягнула 49 617,65 грн за тисячу кубометрів. Загалом, протягом дня було реалізовано 85 тис. куб м газу.

Чому ціни ростуть?

Ціни на українських біржах напряму залежать від котирувань на європейських, які останнім часом стрімко рвонули вгору.

Зранку 20 грудня, ціни злетіли вище 1900 доларів за тисячу кубометрів. Причиною вважають обвал поставок російського газу через газогін "Ямал – Європа" до 1,3 млн куб м на добу.

Однак в Україні газ все одно торгується дешевше, при перерахунку на гривні, різниця становить приблизно 7 тис.

На думку економіста Олексія Куща, 2000 доларів – зовсім не межа і ціни можуть злетіти вище, протягом зими. Все залежить від того, наскільки холодною буде ця зима.

Водночас російський монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а "Нафтогаз" заявив, що не зможе довго стримувати низькі тарифи на газ.