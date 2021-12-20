Держстат поліпшив оцінку відновлення економіки

Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2021 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з уточненими даними, економіка зросла на 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, в той час як раніше зростання оцінювався в 2,4%.

У той же час, в порівнянні з II кварталом 2021 року зростання ВВП склало 1,5% (раніше оцінювався в 1,4%).

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП склав 1498,4 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину - 36 145 грн.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі - на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%, в I кварталі 2021 року - 2,2%.

У II кварталі 2021 року зростання склало 5,7%.