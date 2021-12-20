Як підготувати гальма до зими

З одного боку, взимку гальмами ми користуємося і рідше, і акуратніше – слизька дорога до цього змушує. Але саме на тлі слизької дороги вимоги до адекватності гальм зростають багаторазово - ціна найменшої несправності дуже велика, повідомляє Автоцентр.

Зрозуміло, що відмова гальмівної системи – несправність катастрофічна, але взимку не менше неприємностей може завдати «дрібниці», яка залишається непомітною влітку. Наприклад, нерівномірне, із затримкою або з різним зусиллям спрацьовування гальмівних механізмів на різних колесах – дуже небезпечна неполадка. Через неї машину на слизькій дорозі може розвернути, закрутити, викинути на тротуар або зустрічну смугу.

Більше того, взимку гальма можуть спровокувати аварію в моменти, коли водій не стосується педалі. І при цьому справжній винуватець, швидше за все, так і залишиться неназваним, а причиною виносу машини на узбіччя або на «зустрічку» вважають слизьку дорогу. Дорога дійсно буде слизькою, але машину, що котиться накатом, не розвернуло б на ній, якби одне з коліс не підгальмовувалося через зависаючі на іржі колодки. На чистому асфальті це майже непомітно, а на слизькому – як сказано вище.

Отже, що потрібно перевірити у гальмах напередодні зими:

- Стан гальмівних механізмів. Від чистоти напрямних колодок дискових гальм залежить синхронність їхнього спрацьовування по колесах. Хід колодок – лише кілька міліметрів, а замість відтяжної пружини колодки повертаються у вихідне положення за рахунок пружності гумових манжет. Тому найменше забруднення обмежує рухливість колодки – вона або запізнюється зі спрацьовуванням, або залишається в напівпритиснутому до диска положенні. Забруднення та корозія напрямних часто відбуваються через руйнування пильовиків, тому видимі пошкодження на них мають стати приводом для більш серйозного вивчення вузла.

– Стан трубок гідроприводу. У багатьох сучасних машин трубки гідроприводу зазвичай виготовлені зі сталі, і після 10 років експлуатації очікується їх корозії з подальшою розгерметизацією. Якщо трубки вже почали корозію, в зимових умовах іржа дуже швидко «догризе» їх до наскрізних отворів – причому для лиха вистачить і однієї невеликої дірочки. Щоб педаль не провалилася при черговому гальмуванні і машина залишилася без гальм, старі трубки краще замінити превентивно.

– Зовнішній вигляд датчиків ABS. На автомобілях «у віці» втрачають ефективність ущільнення роз'ємів датчиків, розташованих біля коліс, та й самі дроти іноді можуть постраждати. Якщо роз'єм датчика потріскався, має сліди корозії, змістився з кріплення – це привід вивчити стан його контактів уважніше. У зимових умовах дрібні пошкодження можуть прогресувати, тому краще усунути неполадки заздалегідь.

- Затягування колісних болтів. Мало хто з водіїв знає, що неправильне затягування болтів або гайок кріплення коліс – нерівномірне або з надмірним зусиллям – впливає на роботу гальм. В результаті таких неправильних дій шиномонтажника гальмівний диск або барабан можуть деформуватися, і колодки будуть стикатися з ним нештатно. Тому важливо перевзувати машину в зимову гуму в майстерні як мінімум з адекватними співробітниками, які не жалісно закручуватимуть ваші колісні болти ударним гайковертом.

Універсальний рецепт

Враховуючи складність сучасних гальмівних систем, ремонтувати та обслуговувати їх потрібно на СТО з гарним оснащенням та грамотним персоналом. Адже в сучасні гальма з ABS, ESP та іншими системами безпеки потрібно не тільки правильно встановити нові деталі, а й потім прокачати їх на спеціальному обладнанні, а також узгодити цю роботу з центральним блоком керування автомобіля.

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Що стосується запчастин для гальмівної системи, дуже бажано, щоб деталі, що працюють у парі, відповідали один одному. Наприклад, конструктори компонентів для гальм "налаштовують" всі вузли так, щоб знайти найбільш вигідне поєднання основних параметрів - ефективності, довговічності та комфортності. Тому експерти гальмівного підрозділу Bosch рекомендують купувати для ремонту автомобіля колодки, диски та циліндри гідроприводу від одного виробника.

В іншому випадку складно гарантувати, що, наприклад, диски витримають від заміни до заміни три комплекти колодок, що рідина в циліндрах не закипить вже після трьох-чотирьох відгальмовувань або що кожне уповільнення не супроводжуватиметься несамовитим вереском. Мають значення геометрія деталей, сумісність їх матеріалів та взаємодія з мастилами та робочою рідиною.

Не лише взимку

Взагалі, стан видимих частин гальмівної системи потрібно перевіряти не тільки напередодні зими. Робити це варто щоразу при зверненні на СТО, коли механік отримує доступ до машини знизу, адже в цій системі є достатньо відповідальних компонентів, які вимагають контролю. Попередити проблему завжди простіше і дешевше, ніж усувати її наслідки. Тим більше, коли йдеться про гальма, ціну недбалості не завжди можна висловити грошима.