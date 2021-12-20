У другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Бойко
Серед потенційних претендентів на посаду Президента України найбільше шансів на перемогу мають Володимир Зеленський та Юрій Бойко, повідомляє УНІАН.
Якби президентські вибори відбувалися на момент опитування, то за В.Зеленського проголосували б 21,0% респондентів, а за Ю.Бойка - 16,1% (серед респондентів, які голосуватимуть і визначилися з вибором).
Петра Порошенка готові підтримати 15,3% опитаних, Юлію Тимошенко – 10,6%, Дмитра Разумкова – 7,6%, Ігоря Смешка – 6,3%. Інших політиків підтримують менш як 5% респондентів (у кожному окремому випадку).
Опитування проведене "Українською соціологічною групою" з 4 по 10 грудня 2021 року в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2002 респонденти віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками. Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю "face-to-face". Статистична похибка не перевищує 2,2 %.