Регулятор ЄС схвалив застосування COVID-вакцини Novavax

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) на позачерговому засіданні 20 грудня схвалило для використання на території ЄС вакцину від коронавірусу covovax американської компанії Novavax. Рішення регулятора повинна затвердити Єврокомісія, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Novavax - п'ята вакцина, рекомендована в ЄС для боротьби з коронавірусом" , - зазначили в агентстві.

У ЕМА уточнили, що ефективність вакцини Novavax становить близько 90% проти штамів коронавірусу "Альфа" і "Бета". Даних проти інших варіантів, включаючи "Омікрон", поки недостатньо.

Агентство рекомендує вводити препарат людям старше 18 років. Після оцінки вакцини експерти дійшли висновку, що дані про Covovax надані в повному обсязі і він відповідає всім критеріям ЄС щодо ефективності, якості та безпеки.

Використання вакцини Novavax на території ЄС має затвердити Єврокомісія.