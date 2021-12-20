Зеленський скликає всіх українських послів: про що домовлятимуться

Володимир Зеленський скликає на конференцію усіх послів України у світі. Захід відбудеться на Івано-Франківщині 21 – 22 грудня, повідомляє 24 Канал.

Про це сказав президент України на пресконференції за підсумками розмови з президентами Литви та Польщі. Він запевнив, що тепер такі зустрічі відбуватимуться щорічно.

Розмовлятимуть посли з президентом у державній резиденції "Синьогора" у Гуті, що на Івано-Франківщині.

Зеленський запевнив, що у 2021 році візьмуть участь у конференції абсолютно усі посли України.

"Раніше такі наради проходили раз у 2, 3 або навіть 4 роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін, робить їх неефективною та протокольною формальністю" , – зазначив Зеленський.

"Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. Тож тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті"," , – заявив президент.

Про що говоритимуть