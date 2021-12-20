Президент Польщі виступив проти будь-яких поступок для РФ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок щодо Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії. Саме Росія має залишити дії, які вона робила у 2008 році: напад на Грузію, у 2014 році на Україну, зараз Росія окупує частину грузинської території, тепер українських Донецької та Луганської областей. Зрозуміло, що там сепаратисти, але всі розуміють, що стоїть за назвою сепаратисти", – сказав Дуда на прес-конференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синєгора" в Івано-Франківській області у понеділок.

Він додав, що об'єктивно є окупація Криму, яка порушує міжнародне законодавство, і силова зміна кордонів Європи.