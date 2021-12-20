LG представила ігровий ноутбук із потужною відеокартою

Компанія LG поповнила модельний ряд ноутбуків ігровою моделлю UltraGear 17G90Q із 17,3-дюймовим дисплеєм. Судячи з його оснащення, LG UltraGear 17G90Q відноситься до моделей, які є досить потужними для вимогливих ігор, повідомляє Ліга.net.

LG UltraGear 17G90Q оснащений процесором Intel Core 11-покоління (Tiger Lake), 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті та відеокартою Nvidia GeForce RTX 3080. Крім того, він виділяється екраном з високою частотою оновлення 300 Гц і часом відгуку 1 мс, посиленої систем підсвічуванням клавіатури та чотирма вбудованими динаміками.

Характеристики ноутбука LG UltraGear 17G90Q

екран: IPS-матриця, діагональ 17,3-дюйма, роздільна здатність Full HD (1920×1080 пікселів), частота оновлення 300 Гц; процесор: Intel Core 11-покоління (Tiger Lake); оперативна пам'ять: 16 або 32 ГБ DDR4 (два слота); відеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q; накопичувач: SSD M.2 об'ємом до 1 ТБ; модуль Wi-Fi 6E, Full HD веб-камера; чотири динаміки (кожен по 2 Ватт); розміри корпусу: 400× 2716×21 мм; вага: 2,64 кг.

Вартість ноутбука LG UltraGear 17G90Q, представленого в одному кольорі Purple Gray (фіолетово-сірий), поки не оголошена виробником. Компанія обіцяє докладніше розповісти про новинку на виставці електроніки CES 2022, яка пройде з 5 до 8 січня 2022 року у Лас-Вегасі, США.