Необхідно запровадити превентивні санкції проти РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне запровадження щодо Росії превентивних санкцій для недопущення посилення ескалації з її боку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо реакція деяких європейських лідерів та лідерів Альянсу така, що не дай Бог, якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад, в Україну – то ми (ЄС та НАТО – ред.) потім введемо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто? залишиться і для чого це потрібно? – сказав Зеленський на брифінгу за результатами саміту "Люблінського трикутника" у понеділок у держрезиденції "Синегора".

Він навів приклад кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею та Литвою, зазначивши, що країни Європейського Союзу і НАТО "без зайвих згадок, бюрократичних кроків і слів ввели серйозні санкції щодо Білорусі" .