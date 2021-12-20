Необхідно запровадити превентивні санкції проти РФ – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне запровадження щодо Росії превентивних санкцій для недопущення посилення ескалації з її боку, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо реакція деяких європейських лідерів та лідерів Альянсу така, що не дай Бог, якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад, в Україну – то ми (ЄС та НАТО – ред.) потім введемо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто? залишиться і для чого це потрібно? – сказав Зеленський на брифінгу за результатами саміту "Люблінського трикутника" у понеділок у держрезиденції "Синегора".
Він навів приклад кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею та Литвою, зазначивши, що країни Європейського Союзу і НАТО
"без зайвих згадок, бюрократичних кроків і слів ввели серйозні санкції щодо Білорусі".
"Я думаю, що буде реакція наступна: якщо буде зброя розміщена в Білорусі, то потім ми введемо якісь дуже потужні санкції. Тому передумов чому президент Росії зробить крок назад, я, чесно кажучи, не бачу. Тому вважаю: навпаки, мають бути потужні превентивні речі, потужні, серйозні санкції, щоб не було жодної думки щодо ескалації у якомусь регіоні, тому що ми бачимо, що питання вже пов'язане не лише з Україною”, – додав президент України.