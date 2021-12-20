Держстат покращив оцінку зростання ВВП України

Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року збільшився на 2,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, таку уточнену оцінку дала Державна служба статистики в понеділок, попередньо оцінила зростання в середині листопада в 2,4%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з її даними, номінальний ВВП становить 1 трлн 498,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 36,15 тис. грн.

Держстат додав, що порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП зріс на 1,5%, що трохи краще за попередню оцінку в 1,4%.

Статвідомство уточнило, що зміна дефлятора становить 25,5% порівняно з 26,4% у другому кварталі та 20,7% – у першому кварталі цього року.

У вересні Держстат також поліпшив оцінку зростання української економіки в другому кварталі цього року - з 5,4% до 5,7% і визначив номінальний ВВП на рівні 1 трлн 169,4 млрд грн.

Тоді як у червні відомство, навпаки, погіршило оцінку спаду української економіки в першому кварталі цього року - з 2% до 2,2%, підрахувавши номінальний ВВП на рівні 1 трлн 8,6 млрд грн.

За даними відомства, у першому кварталі 2020 року спад становив 1,2% порівняно з першим кварталом 2019 року, у другому кварталі минулого року він прискорився до 11,2%, після чого уповільнився до 3,5% у третьому кварталі і 0,5% – у четвертому.

Номінальний ВВП у першому кварталі минулого року дорівнював 853,69 млрд грн (зміна дефлятора – 5,3%), у другому – 874,62 млрд грн (5,6%), у третьому – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), у четвертому – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).

Як повідомлялося, в 2020 році ВВП України знизився на 4% після чотирьох років зростання: в 2019 році – на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а в 2017 і 2016 рр. – відповідно на 2,5% і 2,4%. Перед цим було зафіксовано спад на 9,8% в 2015 році й на 6,6% – у 2014 році.

Уряд України очікує за підсумками поточного року відновлення економіки на 4,1%, тоді як Нацбанк України в жовтні погіршив свій прогноз з 3,8% до 3,1%. Однак у Центробанку зазначили, що показник може бути й нижчим.