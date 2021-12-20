Смерть Полякова: Скороход розповіла про хід розслідування

Розслідування смерті народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Полякова продовжується і у правоохоронців ще є дуже багато нез'ясованих питань. Про це розповіла народна депутатка Анна Скороход, повідомляє Україна 24.

Вона, зокрема, спростувала інформацію начальника ГУНП в Києві Івана Виговського, що поліція розслідує дві основні версії смерті Антона Полякова.

"Ніхто не відкидає версію умисного вбивства, адже жодного доказу щодо того, що це була природня смерть також немає. Ще дуже багато експертиз треба доробити, багато слідчих дій не зроблено. Ніяка версія ще не відкидається, жодна з версій не підтверджена" , - сказала вона.

Також Скороход повідомила, чому правоохоронці так повільно проводять експертизи для з'ясування смерті народного обранця.

"Недбалість, не встигли - усе разом. Там дуже багато експертиз не було призначено і ми звернулися до поліції, щоби їх призначали".

Раніше ГУНП у Києві Іван Виговський в інтерв’ю РБК-Україна розповів про хід розслідування у справі про смерть народного депутата Антона Полякова.

"Версії у нас дві – самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм" , – пояснив він.

За його словами, поліцейські встановили всіх осіб, із якими перед смертю спілкувався Поляков. А також чітко "розклали" хронологію останнього дня життя парламентаря.