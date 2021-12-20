Смертність у жовтні-2021 зросла на 47,8% по відношенню до жовтня-2019

Число померлих в Україні у жовтні 2021 року становило 74,28 тис., що на 25,8%, або на 15,24 тис. більше, ніж у жовтні 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Державної служби статистики, загалом за 10 місяців цього року в Україні померло 562,14 тис. осіб, що на 16,2% більше, ніж минулого року.

Як повідомлялося, у січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більша, ніж у січні 2020 року, у лютому - на 9%, у березні - на 34,4%, у квітні - на 48,5%. У травні динаміка сповільнилася до 28,2%, у червні - до 4,3%, після чого у липні-серпні вона навіть стала негативною - відповідно 0,9% та 1,1%. Проте у вересні знову було зафіксовано збільшення кількості померлих, щоправда, невелике - на 0,1%.

Порівняно з доковідним жовтнем 2019 року, у жовтні цього року померло на 47,8% більше людей, а загалом за 10 місяців - на 15,5% більше.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у жовтні-2021 скоротилася на 10,5% порівняно з жовтнем-2020 - до 23,82 тис., а загалом за десять місяців вона знизилася на 7,3% - до 229,21 тис.

Порівняно з жовтнем 2019 року народжуваність у жовтні цього року скоротилася на 18,1%, а за 10 місяців - на 12,6%.

Загалом населення України на 1 листопада 2021 року становило 41 млн 270,9 тис. осіб, що на 399,9 тис., або на 1% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба. За два роки, за її даними, кількість жителів країни зменшилась на 669,8 тис., або на 1,6%.