У Берліні затримали екс-главу Генштабу Грузії

Поліція Німеччини затримала в аеропорту Берліна Міхеїла Саакашвілі, який у період президентства, займав посаду начальника Генштабу Грузії Георгія (Гігі) Каландадзе, нині громадянина України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Генеральна прокуратура Грузії, Каландадзе, оголошених грузинськими правоохоронцями у розшук, було затримано 19 грудня 2021 року.

Каландзазді звинувачується в незаконному позбавленні волі та тортурах громадянина Грузії Елберта Коберідзе у липні 2012 року. Фігурантами справи також є заступник міністра оборони Грузії Давид Ахалая, голова Департаменту військової поліції Мегіс Кардава та голова управління департаменту конституційної безпеки Абхазької АР Роман Шаматава.

"Для реалізації наміру 28 липня 2012 року співробітники Регіонального управління Самегрело-Земо Сванеті МВС Грузії незаконно затримали Елберта Коберідзе в Зугдіді і доставили його до адміністративної будівлі Управління військової поліції в Тбілісі в наручниках і з мішком на голові. 29 липня 2012 Каландзадзе, Мегіс Кардава та Роман Шаматава протягом декількох годин піддавали затриманого тортурам у будівлі військової поліції, вимагаючи зізнатися у підготовці теракту, замкнули в одній із кімнат", - зазначається у повідомленні.

У Грузії Каландзадзе загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 17 років.

Прокуратура Грузії планує звернутися до німецьких правоохоронців із заявою про екстрадицію Каландзадзе.

Каландзадзе – бригадний генерал Збройних сил Грузії, у 2008 році брав участь у грузинсько-російській війні на чолі 4-ї піхотної бригади. У 2014 році емігрував до України, нині обіймає посаду радника у Національній гвардії України.