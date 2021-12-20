Суд дозволив спецрозслідування щодо бізнесмена-втікача Курченка

Київський районний суд Одеси дозволив розпочати спецрозслідування щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка, повідомляє Новое время.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

За даними слідства, Курченко створив злочинну організацію, яка в результаті завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд. грн. Для скоєння злочинів він протягом 2012-2014 років організував від підконтрольних офшорних компаній фіктивний транзит через територію України нафтопродуктів, а також їхнє ввезення нібито з метою переробки та реекспорту. Проте насправді нафтопродукти реалізовувалися на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів та податків, уточнює Венедиктова.

"З цією метою у восьми областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувалися нафтопродукти, а їхнє вивезення за межі митної території оформлялося підробленими документами" , — додала Венедиктова.

У цій схемі було задіяно як працівників митної служби, так і посадових осіб, які прикривали злочинну діяльність Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ Лагуна-Рені. Від цих підприємств оформлялися документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів.

Рішення Київського районного суду Одеси дозволяє стороні звинувачення провести досудове розслідування щодо підозрюваного за його відсутності.

У березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування проти Курченка. За версією слідства, олігарх причетний, серед іншого, до заволодіння грошима кількох банків із наступним відмиванням цих коштів: 787,4 мільйона гривень Національного банку, 4,7 мільйона гривень Реал Банку, 2,3 мільярда гривень Брокбізнесбанку, 502 мільйони Укргазбанку.