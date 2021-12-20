Мороз удень та сніг по всій території: погода 21 грудня

Зі святом Святого Миколая в Україну таки прийшла справжня зимова казка. Синоптики прогнозують мороз по всій країні навіть удень, а також сніг по всій території, такий довгоочікуваний у багатьох областях країни.

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Отже, у вівторок, 21 грудня, у всіх східних, а також у більшості центральних та західних областей очікується температура від -8°С до 3°С удень та від -11°С до -5°С уночі. А ось у Закарпатській, а також у південних областях та в Криму мороз буде найслабшим – від -4°С на півдні до 1°С на півострові вдень та від -8°С на Закарпатті до -2°С на півдні країни вночі. Найхолоднішими виявляться Київська та північні області – там обіцяють морози -11...-7°С удень та -12...-7°С уночі.

Сніг 21 грудня очікується по всій Україні. Також у всіх регіонах очікується вітер 11-25 км/год у середньому, в Одеській області можливі пориви вітру до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 21 грудня на дорогах можлива ожеледь (перший рівень небезпеки – жовтий).

У столиці України, Києві, 21 грудня очікується температура повітря від -9°С до -4°С протягом дня, сильні пориви вітру до 18-22 км/год і сніг.