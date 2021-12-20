Порошенка викликають у ГБР: обиратимуть запобіжний захід

П’ятого президента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка повторно викликали в Держбюро розслідувань на 23 грудня. Про це повідомив представник Офісу генпрокурора Іван Кісілевич під час брифінгу, повідомляє Новое время.

"Оскільки вказана особа… сьогодні не прибула на виклик, ми направили повторний виклик на четвер, 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватиметься питання про вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. На те, яким саме буде запобіжний захід, впливатимуть багато факторів. Це й процесуальна поведінка особи, і наявність ризиків" , — пояснив Кісілевич.

У понеділок, 20 грудня, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

У Євросолідарності заявили, що підозра є політично мотивованою та фейковою, і звинуватили президента Володимира Зеленського в переслідуванні опозиції.

За словами керівника центрального штабу Європейської солідарності Олександра Турчинова, Порошенко повернеться в Україну після запланованих міжнародних зустрічей за кордоном і короткої відпустки.

17 грудня у Держбюро розслідувань заявили, що слідчі хотіли вручити Порошенку повістку, але він їх проігнорував, сів у машину і поїхав.

Повістка стосується кримінальної справи про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, в якій фігурують народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. У Євросолідарності заявили, що Володимир Зеленський «використовує ручне ДБР» для переслідування Порошенка і тисне на керівників правоохоронних органів. Також у політсилі повідомили, що п’ятий президент у п’ятницю полетів у дипломатичне турне в Польщу і Туреччину.

У жовтні 2021 року Віктору Медведчуку висунули підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв’язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території.

Слідчі ДБР і співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора встановили його причетність до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України.

Голова СБУ Іван Баканов заявляв, що в рамках розслідування справи за підозрою на адресу Медведчука відпрацьовуватиметься причетність Петра Порошенка та ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

В партії Європейська солідарність, лідером якої є п’ятий президент України, відкидають такі підозри.