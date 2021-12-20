Румунія змінила правила в'їзду: що потрібно знати

Сьогодні, 20 грудня Румунія посилила правила в'їзду. Для перетину кордону країни необхідно буде, зокрема, заповнити цифрову анкету, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ця анкета є інструментом направленим на боротьбу з поширенням коронавірусу. На основі анкетних даних, співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв’язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, який інфікований вірусом SARS-CoV-2" , - пояснюють у прес-центрі ДПСУ.

Анкета має містити наступні дані:

ім'я та прізвище,

ідентифікаційні та контактні дані особи,

країна, область та населений пункт, з якого вона подорожує до Румунії, включаючи транзит;

населений пункт та адреса прибуття до Румунії;

транспортний засіб, на якому подорожує до Румунії;

дата в'їзду в Румунію;

дані неповнолітніх осіб, якщо є.

Зазначено, що анкету мають заповнювати усі особи що слідують до Румунії будь-яким сполученням.

За інформацією прикордонників, цифрову анкету можливо сформувати в електронному вигляді за посиланням.

Разом з тим, на сайті уряду Румунії зазначено, що особи, які прибуватимуть до країни без анкети, будуть зобов’язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від її заповнення передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв (від 3000 до 4600 гривень).