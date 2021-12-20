У "Європейській солідарності" відреагували на підозру Порошенку в держзраді

Партія Європейська солідарність прокоментувала підозру у державній зраді п’ятому президенту України Петру Порошенку.﻿ Відповідна заява була опублікована на сайті партії, повідомляє Новое время.

У повідомленні йдеться, що президент України Володимир Зеленський нібито свідомо обрав момент закордонного відрядження Порошенка.

"Замість того, щоб зміцнювати оборону країни, Зеленський посилює переслідування опозиційної партії, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни. Це комплекс його власної президентської неповноцінності і типовий напад політичної параної, яку у нікчеми Зеленського провокує сама згадка про свого успішного попередника" , — заявили в партії.

У Європейській солідарності також наголосили, що нова підозра Порошенку — це «політичне замовлення від Зеленського».

20 грудня п’ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Підозра стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках. Як зазначили в СБУ, Порошенко «поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».