У МЗС РФ заявили, що Росія висилає двох німецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Берліна, повідомляє Новое время.

У відомстві заявили, що послу Німеччини було повідомлено про оголошення «Persona non grata» двох дипломатичних співробітників посольства Німеччини.

У МЗС РФ додали, що продовжать «реагувати пропорційно на будь-які потенційні конфронтаційні випади Берліна» на свою адресу в майбутньому.

15 грудня суд у Берліні засудив до довічного ув’язнення росіянина Вадима Красікова, якого звинувачують у вбивстві колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Після цього Німеччина оголосила двох співробітників російського посольства персонами нон ґрата. У МЗС країни заявили, що вбивство було скоєно «за державним замовленням» і є «серйозним порушенням німецького законодавства та суверенітету ФРН».

Хангошвілі застрелили в центрі Берліна 23 серпня 2019 року. Він був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі поїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього в Грузії було скоєно черговий замах.

Вбивцю Хангошвілі затримали у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. 26 жовтня бізнесмен з Харкова, який виступив свідком у берлінському суді, упізнав росіянина і заявив, що це родич його дружини Вадим К. Чоловік припустив, що він є співробітником спецслужб у званні полковника.

У березні 2021 року українські спецслужби допомогли підтвердити, що «Вадим Соколов» — це росіянин Вадим Красіков, пов’язаний з ФСБ РФ.