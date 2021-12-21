Україна має талант 2021: які фіналісти вражатимуть глядачів у прямому ефірі
Ось і завершився найважчий етап шоу "Україна має талант" 2021, а саме – кастинги. Впродовж 9 тижнів зіркові судді переглядали виступи українців та визначали, хто повинен отримати шанс на прямий ефір 25 грудня, повідомляє 24 Канал.
За дев'ять тижнів кастингів шоу "Україна має талант" судді Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот дали "квитки" у наступний відбір шоу аж 110-м учасникам! Лише 11 з них отримали шанс потрапити у єдиний прямий ефір проєкту. Хто вони – дивіться далі.
Фіналісти шоу Україна має талант 2021
Mind2Mind
Звідки: Дніпро та Дубай Талант: менталізм
Україна має талант 2021: виступ Mind2Mind
Михайло Макаров
Звідки: Київ Талант: bone breaker (костолом)
Україна має талант 2021: виступ Михайла Макарова
Наталія Лебердюк та Денис Матросов
Звідки: Київ Талант: картина світлом
Україна має талант 2021: виступ Наталії Лебердюк та Дениса Матросова
Ельдар Юлдашев
Звідки: Львів Талант: повітряна акробатика
Україна має талант 2021: виступ Ельдара Юлдашева
Євген та Влада
Звідки: Київ Талант: акробатика на роликах
Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової
Єлизавета Крутікова
Звідки: Київ Талант: повітряна гімнастика
Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової
Гурт Zapal
Звідки: Чернівці, Коломия Талант: музиканти, цимбали, гітара та кахон
Україна має талант 2021: виступ гурту Zapal
Артем Галіс
Звідки: Одеса Талант: вокал
Україна має талант 2021: виступ Артема Галіса
Дмитро Політов
Звідки: Черкаси Талант: полденс
Україна має талант 2021: виступ Дмитра Політова
Скочко Станіслав
Звідки: Запоріжжя Талант: екстремальне силове шоу
Україна має талант 2021: виступ Станіслава Скочка
Артем Фесько
Звідки: с.Попільня, Житомирщина Талант: вокал
Україна має талант 2021: виступ Артема Феська