Нардепи звернулись до КСУ через законопроєкт Зеленського

До Конституційного суду надійшло подання групи нардепів щодо ініціативи президента Володимира Зеленського запровадити в Україні подвійне громадянство, повідомляє Новое время.

99 нардепів звернулись до КСУ щодо офіційного тлумачення ст. 4 Конституції у контексті можливості запровадження в Україні подвійного громадянства. Подання підписали зокрема представники МФО Розумна політика, Європейської солідарності, Батьківщини, Голосу, Опозиційної платформи — За життя.

"Згідно із Законом Про КСУ, питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця" , — уточнила представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Раніше колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів підтримати звернення до Конституційного суду, послався на ст. 4 Конституції і заявив, що, на його думку, ініціатива про множинне громадянство суперечить нормам Конституції.

1 грудня президент Володимир Зеленський у ході послання до Верховної Ради заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство.

Пізніше пресслужба Офісу президента повідомила, що Зеленський пропонує парламенту дозволити наявність подвійного громадянства для іноземних українців і запровадити декларування множинного громадянства низкою державних службовців.