У Парижі чоловік з ножем захопив заручників в магазині

У Парижі сьогодні ввечері озброєний ножем чоловік захопив заручників в одному з магазині 12-го району. Нападник вимагає розмови з міністром юстиції Еріком Дюпон-Моретті, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

У магазині на момент нападу перебували дві жінки. Саме їх він і взяв у заручники.

Перший заступник мера Парижа Еммануель Грегуар закликав мешканців міста уникати цього району. За даними джерел телеканалу BFM TV, особу чоловіка вже встановили, у нього є психічні розлади.

Як розповіло одне з джерел, наразі правоохоронці не вважають, що це захоплення заручників має терористичне підгрунтя. Територію навколо магазину оточили. Правоохоронці вже ведуть переговори з чоловіком.

За інформацією телеканалу, цього чоловіка засудили у 1994 році за вбивство його роботодавця. У четвер, 16 грудня, суд вирішив поновити цю справу. Тепер чоловік вимагає переговорів з міністром юстиції та адвокатом.

Міністр юстиції вже заявив, що готовий допомогти правоохоронцям вести переговори, якщо виникне потреба.