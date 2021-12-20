Мінфін роз'яснив, чи оподатковується "ковидна тисяча" податком

Допомога, яка виплачується в рамках програми «єПідтримка», не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, повідомили в Мінфіні, повідомляє Новое время.

В відомстві пояснили, що виплата допомоги здійснюється в рамках бюджетної програми «єПідтримка» за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

Таким чином, сума допомоги не включається до загального оподатковуваного доходу платника податків, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Як повідомлялося, на віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги в трьох сферах — це культура, мандри та спорт. Як уважають в Офісі президента й уряді, саме ці галузі найбільше постраждали від заходів карантину, тому кошти мають стати підтримкою і для них.

Тож «Вовину тисячу» можна буде витратити на:

подорожі в межах України (квитки на поїзд або літак);

квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів;

абонементи у спортзали, фітнес-центри;

книги.

Окремий список послуг розроблять для людей віком від 60 років — вони зможуть витратити 1 тис. грн на ліки та інші соціальні потреби (список Кабмін уточнить пізніше). Така опція стане доступною з січня 2022 року.