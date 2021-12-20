Окружний адмінсуд заблокував конкурс на голову САП

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на обіймання адміністративних посад, у тому числі глави, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Ділова столиця.

"Вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі — Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались. Відповідно, судом було констатовано наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі" , — пояснили в ОАСК.

У суді зазначили, що відповідно до ч. 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В ОАСК додали, що справа розглядалася судом за позовом колишнього керівника підрозділу детективів НАБУ, починаючи з червня 2021 року. До участі було залучено 136 третіх осіб, у тому числі 132 учасники конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.