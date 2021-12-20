Окружний адмінсуд заблокував конкурс на голову САП

Окружний адмінсуд заблокував конкурс на голову САП

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на обіймання адміністративних посад, у тому числі глави, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Ділова столиця.

"Вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі — Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались. Відповідно, судом було констатовано наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", — пояснили в ОАСК.

У суді зазначили, що відповідно до ч. 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В ОАСК додали, що справа розглядалася судом за позовом колишнього керівника підрозділу детективів НАБУ, починаючи з червня 2021 року. До участі було залучено 136 третіх осіб, у тому числі 132 учасники конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

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