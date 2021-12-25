Нутриціолог розповіла, що робити, якщо випадає волосся
Як тут не запанікувати, коли шикарна шевелюра почала рідшати і сипатися, залишатися на подушці і після миття голови забивати отвір для зливу, повідомляє РБК-Україна.
Нутриціолог Юлія Хелсблог назвала причини і випадання волосся і розповіла, що з цим робити.
Вона підкреслила, що зволікати не можна, адже це сигнал організму, що є проблема! Але також вона нагадала, що іноді панікувати не варто – це тимчасове явище.
Не поспішайте панікувати: спочатку важливо подивитися на кількість волосся, що випало.
- Втрата близько 50-60 волосся - це норма, а ось якщо його набагато більше, то тут вже потрібно розбиратися!
- Також варто відзначити, що випадання волосся в вагітність і післяпологовий період може бути виправдано: тут справа криється в багатьох дефіцитах і гормональних причинах.
- Прийом контрацептивів і період їх скасування також може викликати підвищену втрату волосся.
Причини випадіння волосся і які аналізи потрібні
- Залізодефіцитна анемія
- Залізо
- Феритин
- Трансферрин
- Гіпотеріоз
- ТТГ, СТ3, СТ4
- Недостатнє надходження в їжу білка і корисних жирів
- Загальний білок, альбумін
- Тригліцериди
- Гормональні порушення
- аналізів багато і вони призначаються строго за сукупністю симптоматики та анамнезу
- Дефіцит вітамінів
- B9
- B12
- Цинк, селен, мідь
- Вітамін Д
- Хронічний стрес
- Кортизол
- Проблеми зі шлунково-кишковим трактом
При захворюваннях шлунково-кишкового тракту всмоктування корисних речовин порушено, люди, навіть харчуючись досить різноманітно і правильно, все одно знаходяться в дефіцитах.
- Алкоголь, куріння, велика кількість кофеїну
Проблема з випаданням волосся, на жаль, часто не вирішується сама! Не займайтеся самолікуванням і не витрачайте купу грошей на дорогі шампуні. Що робити? Здати кров, розібратися в проблемі і діяти комплексно.