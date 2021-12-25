Нутриціолог розповіла, що робити, якщо випадає волосся

Як тут не запанікувати, коли шикарна шевелюра почала рідшати і сипатися, залишатися на подушці і після миття голови забивати отвір для зливу, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Юлія Хелсблог назвала причини і випадання волосся і розповіла, що з цим робити.

Вона підкреслила, що зволікати не можна, адже це сигнал організму, що є проблема! Але також вона нагадала, що іноді панікувати не варто – це тимчасове явище.

Не поспішайте панікувати: спочатку важливо подивитися на кількість волосся, що випало.

Втрата близько 50-60 волосся - це норма, а ось якщо його набагато більше, то тут вже потрібно розбиратися!

Також варто відзначити, що випадання волосся в вагітність і післяпологовий період може бути виправдано: тут справа криється в багатьох дефіцитах і гормональних причинах.

Прийом контрацептивів і період їх скасування також може викликати підвищену втрату волосся.

Причини випадіння волосся і які аналізи потрібні

Залізодефіцитна анемія

- Залізо

- Феритин

- Трансферрин

Гіпотеріоз

- ТТГ, СТ3, СТ4

Недостатнє надходження в їжу білка і корисних жирів

- Загальний білок, альбумін

- Тригліцериди

Гормональні порушення

- аналізів багато і вони призначаються строго за сукупністю симптоматики та анамнезу

Дефіцит вітамінів

- B9

- B12

- Цинк, селен, мідь

- Вітамін Д

Хронічний стрес

- Кортизол

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту всмоктування корисних речовин порушено, люди, навіть харчуючись досить різноманітно і правильно, все одно знаходяться в дефіцитах.

Алкоголь, куріння, велика кількість кофеїну

Проблема з випаданням волосся, на жаль, часто не вирішується сама! Не займайтеся самолікуванням і не витрачайте купу грошей на дорогі шампуні. Що робити? Здати кров, розібратися в проблемі і діяти комплексно.