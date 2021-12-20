Гетманцев розповів про деталі майбутньої "великої податкової реформи"

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про важливі деталі майбутньої "великої податкової реформи", яку планують почати обговорювати у 2022 році, повідомляє УНІАН.

Як зазначив він у коментарі , планується, що майбутня податкова реформа буде зосереджена на прямих податках та стосуватиметься як представників бізнесу, так і звичайних громадян.

"Прямі податки. Стосуватиметься усіх" , - сказав Гетманцев.

На запитання чи планується перегляд податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), які зараз становлять 18% та 22% відповів: "плануємо".

На уточнююче запитання у більшу чи меншу сторону відповів, що "у меншу".

На запитання чи планується у майбутній податковій реформі запровадження податку на виведений капітал для бізнесу при тому, що у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом йдеться про його незастосування, відповів, що "ймовірно буде за польською моделлю".

Податок на виведений капітал: що це

Податок на виведений капітал полягає у тому, що підприємство сплачує податок не щороку та не зі всього прибутку, а лише коли прибуток виводиться з підприємства і тільки з розміру виведеного прибутку. Це спонукає підприємства залишати кошти прибутку на підприємстві та реінвестувати цей прибуток в розбудову власної справи.

У Польщі даний податок застосовується не для всіх, а лише для певних категорій польських фірм.

Даним режимом оподаткування в сусідній країні можуть скористатися малі та середні підприємства, дохід яких не перевищує 100 млн злотих (24 млн дол.), у яких учасниками є лише фізичні особи, а також немає корпоративних прав в інших товариствах. Також на підприємствах має бути працевлаштовано не менше трьох працівників, і кошти від майбутнього прибутку мають реінвестуватися в основні засоби (обладнання тощо). Податковий режим застосовується тільки, якщо усі критерії в сукупності виконуються.

Які бувають податки

Податки поділяються на прямі та непрямі.

Прямі податки - це податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків (ПДФО, податок на прибуток підприємств тощо).

Непрямі податки встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг (ПДВ, акцизи тощо).