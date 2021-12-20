Прикордонники збиватимуть дрони-порушники без попередження

Українські прикордонники отримали право збивати та перехоплювати без попередження дрони-порушники. Найближчим часом відомство почне роботу із закупки засобів, які дозволятимуть це зробити, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією начальника управління організації прикордонної служби Сергія Вороного, за допомогою дронів порушники здебільшого переправляють контрабандні сигарети, але не виключено, що безпілотники можуть використовуватися й для інших незаконних цілей.

Тож у зв’язку з цим ДПСУ ініціювала низку змін до нормативно-правових актів, які були підтримані вищими органами влади.

Зокрема, днями набрали чинності зміни до закону "Про Державну прикордонну службу України", яким, зокрема, дозволили співробітникам ДПСУ застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби.