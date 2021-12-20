Теща Хомутинника й Притули за два роки так і не понесла покарання за ДТП

Через два роки після ДТП, внаслідок якої постраждали жінка та дитина, теща олігарха Віталія Хомутинника та телеведучого Сергія Притули – Лілія Сопельник не понесла покарання, повідомляє Ділова столиця.

За словами адвоката постраждалих Юрія Сухова, Сопельник не визнає позов і не хоче оплачувати завдані збитки. Вона заявила, що моральна шкода за аварію становить 50 тисяч гривень. Але оскільки сторона захисту не погоджується з такою сумою, буде проведено експертизу, яка має встановити моральну шкоду потерпілим.

Сухов зазначив, що постраждалі наполягають на моральному збитку в 2 мільйони гривень, оскільки жінка внаслідок ДТП стала інвалідом і досі проходить лікування. А загальна сума позову становить 5 мільйонів гривень.

Сопельник досі не компенсувала навіть витрати, які понесли потерпілі.

"Тобто реабілітаційні витрати Сопельник взагалі не визнає. Але людині ж потрібно пройти реабілітацію. Людина є інвалідом і втратила можливість працювати. Матеріальні збитки доведеться все одно компенсувати у зв'язку з тим, що необхідно пройти курс реабілітації, коли завершаться всі операції. Потрібно також компенсувати те, що людина не може працювати. Але Сопельник із цим не погоджується" , — пояснив адвокат.

Водночас він визнав, що коли був відкритий рахунок для збору коштів на лікування, гроші вносилися, однак хто конкретно вносив їх від імені Сопельник, невідомо.

"На той момент, на лікування цих грошей вистачило, але це були не тільки гроші Сопельник. Її грошей не вистачило, тобто тих, які від неї або вона передала. Ми про це також повідомили у суді" , — додав адвокат.

Щодо визнання провини на суді, за словами Сухова, Сопельник каже, що була за кермом, і визнає, що аварія сталася насправді, але заявляє, що це сталося через непритомність.

При цьому адвокат сумнівається, що Сопельник покарають, навіть якщо врахувати те, що експертизою доведено, що у неї була хвороба, яка виключає можливість керувати транспортним засобом і вона про це знала. Крім того, Сопельник приймала препарати, під дією яких забороняють сідати за кермо.

"Тобто все це є наслідками її навмисних дій, які вказують, безумовно, на підвищену суспільну небезпеку наслідків її дій. Якщо суд її не покарає належним чином… ув'язненням, то це буде прикладом того, що можна творити за кермом усе, що завгодно" , – резюмував захисник постраждалих.

Нагадаємо, 22 серпня 2019 року в Дарницькому районі Києва 59-річна на той момент жінка-водій заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Після наїзду постраждалі опинилися під авто, машину довелося піднімати, щоб дістати їх звідти. Свідки кажуть, що швидше за все, теща Притули переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика як для прибудинкової території. 23 серпня правоохоронці затримали Лілію Сопельник — їй повідомили про підозру у вчиненні злочину. 30 серпня 2020 року прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо Сопельник.