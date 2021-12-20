Тендер на ремонт ЛЕП виграла "дочка" російської фірми

Конкурс на створення ліній електропередач у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях виграла ТОВ "Союзенергопроект", яка є дочірньою структурою російської фірми, повідомляє Ділова столиця.

Дані тендеру розміщені на сайті Prozzoro.

Сума тендера "Проектування об’єкту "Нове будівництво ЛЕП 750 кВ Каховська — Приморська з ПС 750 кВ "Приморська" та заходами ПЛ 330 кВ, (інв. № новий) Херсонська, Миколаївська, Одеська області" (стадія "П") 71320000-7" складає 144 955 000 грн.

У той же час, за даними "РБК-Україна", компанія "СоюзЕнергоПроект" є дочірньою структурою російської компанії з аналогічною назвою і тим самим бенефіціаром.