Держдепартамент рекомендував американцям не їздити в Україну

Держдепартамент США рекомендував американцям не їздити в Україну з кількох причин. Серед них загроза з боку Росії і ситуація з коронавірусом, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Держдепартамент продовжує рекомендувати американським громадянам не їздити в Україну через COVID-19, а також переглянути поїздки [в цю країну] у зв'язку із збільшеними погрозами з боку Росії" , - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили у відомстві, громадяни США повинні знати про повідомлення про те, що Росія планує серйозні військові дії проти України. У Держдепі також нагадали про непередбачуваність ситуації, особливо вздовж українського кордону з окупованим РФ Криму і Донбасом.

Вирішили поїхати в Україну американців Держдеп попереджає про можливі проблеми, які можуть вплинути на роботу посольства США через вторгнення Росії.